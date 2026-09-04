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Apollo Global va investir 500 millions de dollars dans Cumberland Farms, qui s'apprête à entrer en bourse
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 12:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire d'actifs Apollo Global Management APO.N a accepté d'acquérir, dans le cadre d'un placement privé, 500 millions de dollars d'actions privilégiées convertibles de la chaîne de magasins de proximité Cumberland Farms, qui s'apprête à entrer en bourse, selon un document réglementaire publié vendredi.

Cette opération intervient alors que Cumberland Farms se prépare à entrer en bourse à New York, après avoir dévoilé en juillet son dossier d’introduction en bourse aux États-Unis . La société n’a pas encore donné le coup d’envoi de sa tournée de présentation en vue de l’introduction en bourse.

Selon le document réglementaire, les actions privilégiées convertibles peuvent être converties en actions ordinaires à un prix égal à 115% du prix d’introduction en bourse.

Détenue par EG Group et soutenue par la société de rachat TDR Capital, Cumberland Farms exploite plus de 3.200 supérettes et stations-service aux États-Unis et en Europe.

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