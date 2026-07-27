Apollo Global va investir 1,5 milliard de dollars dans le fonds de Keppel dédié aux plateformes pétrolières

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Apollo Global Management APO.N va investir 1,5 milliard de dollars dans le nouveau fonds privé de la société singapourienne Keppel KPLM.SI , qui détiendra six plateformes pétrolières en exploitation, ont annoncé lundi les deux sociétés. Cette opération permettra à Keppel de monétiser ses actifs non stratégiques et de dégager des capitaux pour les réinvestir, tout en permettant à Apollo de pénétrer le marché régional de l’énergie offshore, qui affiche des taux d’utilisation élevés et une demande en hausse sur le long terme. Cette transaction s’inscrit dans le cadre du projet de Keppel visant à céder 10 plateformes pétrolières détenues par sa filiale indirecte, Rigco Holding Pte, pour un montant de près de 3,7 milliards de dollars singapouriens (soit 2,87 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars), afin de dégager des fonds pour de nouveaux investissements, de réduire sa dette et de récompenser ses actionnaires. Keppel prévoit de percevoir 478 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars cette année grâce à la cession des six plateformes au nouveau Keppel Offshore Fund pour un montant de 1,2 milliard de dollars singapouriens. Le gestionnaire de fonds basé à Singapour apportera 50 % de la contribution au nouveau fonds privé par l’intermédiaire d’une entité indirecte . La cession de ces six plateformes devrait permettre d’augmenter d’environ 3,9 milliards de dollars singapouriens les actifs sous gestion de Keppel, a indiqué la société. Le gestionnaire de fonds aégalement l’intention de céder quatre autres plateformes, actuellement en construction, au nouveau fonds entre 2027 et 2028. Cette transaction devrait générer 988 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars de recettes en espèces pour Keppel. Keppel comptabilisera une perte comptable de 92 millions de dollars singapouriens liée à la cession des six plateformes en exploitation dans ses résultats du premier semestre, dont la publication est prévue le 30 juillet, a-t-il ajouté.

(1 dollar = 1,2907 dollar singapourien)