 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 718,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés

Apollo Global prévoit un fonds sportif de 5 milliards de dollars, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 07:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le quatrième paragraphe en supprimant un mot superflu)

Apollo Global Management APO.N , basé à New York, prévoit de lancer un véhicule d'investissement dans le sport d'une valeur de 5 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi, alors que les sociétés de capital privé multiplient les paris sur le secteur.

Apollo va embaucher de nouveaux employés pour diriger la stratégie, qui se concentrera sur les prêts aux ligues et équipes sportives et l'achat de participations dans les clubs, a déclaré le journal, citant des sources non identifiées.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Apollo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

Apollo, un important investisseur en crédit d'entreprise gérant plus de 800 milliards de dollars d'actifs, a récemment eu des discussions avec l'actionnaire principal de l'Atletico Madrid au sujet d'un investissement potentiel dans le club de football espagnol de première division, a rapporté Reuters en juillet.

Sport

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
136,250 USD NYSE -0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 07:48

    un fonds ou un véhicule, vous corrigez le titre mais pourquoi pas lire le contenu. bien dommage pour Boursorama.
    On peut toujours chercher un véhicule à 5 milliards mais également embaucher du personnel pour faire le travail que l'IA n'assure pas

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouveau chef de la Cour suprême du Mexique, Hugo Aguilar Ortiz, participe le 1er septembre à une cérémonie traditionnelle d'intronisation des nouveaux juges élus au suffrage universel, à Mexico ( AFP / Alfredo ESTRELLA )
    Mexique: les premiers juges élus au suffrage universel ont pris leurs fonctions
    information fournie par AFP 02.09.2025 08:18 

    Les premiers juges élus au suffrage universel ont pris leurs fonctions lundi au Mexique, une première mondiale défendue par la gauche au pouvoir pour lutter contre la "corruption" au sein de la justice. Des juges de la Cour suprême, du tribunal électoral, mais ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.09.2025 08:16 

    (Actualisé avec Société Générale, eDreams ODIGEO et InPost) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs ... Lire la suite

  • danone (Crédit: Anieszka Kubilus / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Danone
    information fournie par AOF 02.09.2025 08:16 

    (AOF) - Danone annonce avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d’un montant total de 1,3 milliard d’euros, composée d'une tranche de titres à taux variable d’une durée de 2 ans d’un montant de 800 millions d’euros (coupon de l’Euribor 3 mois + ... Lire la suite

  • COFACE : La tendance baissière peut reprendre
    COFACE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank