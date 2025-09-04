L’Olympique lyonnais vise l’équilibre financier d’ici trois ans

On fait le bilan, calmement.

A l’occasion d’une conférence de presse donnée ce mercredi, le directeur général de l’Olympique lyonnais Michael Gerlinger est revenu sur l’été mouvementé qu’a vécu le club rhodanien. Menacé de relégation en Ligue 2, l’OL a finalement sauvé sa tête dans l’élite, en plus de sa place en Ligue Europa. Ce qui ne s’est pas fait sans plomber les finances du club : « On était dans une situation difficile fin juin début juillet. J’ai un peu regardé les chiffres qui étaient déjà publiés sur la situation financière du club depuis la pandémie. L’OL a perdu environ 100 millions d’euros chaque année. En janvier 2025, le club avait déjà perdu plus de 120 millions. » …

JD pour SOFOOT.com