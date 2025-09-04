Daniel Levy quitte la présidence de Tottenham après 25 ans
Un quart de siècle, rien que ça !
Dans un communiqué publié ce jeudi soir, Tottenham a annoncé que son président Daniel Levy démissionnait du poste qu’il occupait depuis 2001. Il sera remplacé au poste de « président non-exécutif » par Peter Charrington, membre du conseil d’administration des Spurs. …
JD pour SOFOOT.com
