Marie Portolano mise en examen pour diffamation

Ce jeudi soir, le média Les Jours , rapporte que Marie Portolano a été mise en examen pour complicité de diffamation le 15 août dernier. La journaliste fait en effet les frais d’une plainte de Pierre Ménès à l’encontre de l’éditeur Manuel Carcassonne, dont la maison d’édition Stockavait publié l’ouvrage de Portolano, Je suis la femme du plateau , en mars 2024.

Une balle dans le pied ?

Pierre Ménès avait saisi la justice pour diffamation en juin 2024, après s’être reconnu dans certains passages du texte, où il n’est pourtant jamais cité nommément. Les Jours rapporte par exemple celui-ci : « On a dit de lui qu’il avait un « droit de cuissage » . En fait, il faisait ce qui lui plaisait, sans jamais être réprimandé . Outre l’humiliation, tous genres confondus, il se permettait de faire ce que bon lui semblait aux femmes qui l’entouraient. De toucher qui il voulait où il voulait, avec le consentement non des personnes concernées évidemment, mais de celles qui auraient tout à fait pu l’arrêter, ses supérieurs hiérarchiques par exemple, toujours témoins de ces agissements. » …

JD pour SOFOOT.com