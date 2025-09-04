 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marie Portolano mise en examen pour diffamation
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 20:54

Marie Portolano mise en examen pour diffamation

Marie Portolano mise en examen pour diffamation

Ce jeudi soir, le média Les Jours , rapporte que Marie Portolano a été mise en examen pour complicité de diffamation le 15 août dernier. La journaliste fait en effet les frais d’une plainte de Pierre Ménès à l’encontre de l’éditeur Manuel Carcassonne, dont la maison d’édition Stockavait publié l’ouvrage de Portolano, Je suis la femme du plateau , en mars 2024.

Une balle dans le pied ?

Pierre Ménès avait saisi la justice pour diffamation en juin 2024, après s’être reconnu dans certains passages du texte, où il n’est pourtant jamais cité nommément. Les Jours rapporte par exemple celui-ci : « On a dit de lui qu’il avait un « droit de cuissage » . En fait, il faisait ce qui lui plaisait, sans jamais être réprimandé . Outre l’humiliation, tous genres confondus, il se permettait de faire ce que bon lui semblait aux femmes qui l’entouraient. De toucher qui il voulait où il voulait, avec le consentement non des personnes concernées évidemment, mais de celles qui auraient tout à fait pu l’arrêter, ses supérieurs hiérarchiques par exemple, toujours témoins de ces agissements. »

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Daniel Levy quitte la présidence de Tottenham après 25 ans
    Daniel Levy quitte la présidence de Tottenham après 25 ans
    information fournie par So Foot 04.09.2025 21:33 

    Un quart de siècle, rien que ça ! Dans un communiqué publié ce jeudi soir, Tottenham a annoncé que son président Daniel Levy démissionnait du poste qu’il occupait depuis 2001. Il sera remplacé au poste de « président non-exécutif » par Peter Charrington, membre ... Lire la suite

  • L’Olympique lyonnais vise l’équilibre financier d’ici trois ans
    L’Olympique lyonnais vise l’équilibre financier d’ici trois ans
    information fournie par So Foot 04.09.2025 21:20 

    On fait le bilan, calmement. A l’occasion d’une conférence de presse donnée ce mercredi, le directeur général de l’Olympique lyonnais Michael Gerlinger est revenu sur l’été mouvementé qu’a vécu le club rhodanien. Menacé de relégation en Ligue 2, l’OL a finalement ... Lire la suite

  • La Géorgie chute d’entrée face à la Turquie
    La Géorgie chute d’entrée face à la Turquie
    information fournie par So Foot 04.09.2025 20:18 

    Géorgie 1-3 Turquie Buts : Davitashvili (63 e ), Kvaratshelia (90 e +8) pour la Géorgie // Müldür (3e), Aktürkoglu (41 e , 52 e ) pour la Turquie. Le réveil aura trop traîné.… JD pour SOFOOT.com

  • Le meneur des Bleus Elie Okobo s'envole pour un layup facile contre l'Islande à l'Euro, le 4 septembre 2025 à Katowice, en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Euro de basket: la France écrase l'Islande en attendant les 8es
    information fournie par AFP 04.09.2025 19:16 

    Une dernière large victoire pour la route: avant de faire leurs valises pour Riga et les 8es de finale, les Bleus ont infligé une leçon à l'Islande (114-74) jeudi à Katowice pour la dernière journée de phase de groupes de l'Euro de basket. Dans quelques heures, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank