Apollo et Blackstone soutiennent le projet d'extension de capacité de 35 milliards de dollars d'Anthropic dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Broadcom

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apollo APO.N et Blackstone BX.N financent une extension de 35 milliards de dollars de la capacité de calcul en IA d'Anthropic, en utilisant les puces sur mesure et les solutions réseau de Broadcom AVGO.O , dans le cadre d'un partenariat entre les gestionnaires d'actifs et le fabricant de puces.

Cet engagement initial permettra d'augmenter d'un gigawatt la capacité de calcul IA du créateur de Claude Code, ont annoncé mardi les entreprises. Un gigawatt suffit à alimenter environ 750.000 foyers.

Cette capacité devrait être déployée sur des sites exploités par Fluidstack à partir de mi-2026, la société de cloud computing fournissant l'infrastructure physique de centre de données qui hébergera les systèmes d'IA d'Anthropic.

Au total, ce partenariat prévoit de mettre à disposition plus de 20 GW de capacité de calcul pour les principaux laboratoires d'IA, dont OpenAI, d'ici 2028.

Les sociétés de capital-investissement sont devenues une source de financement cruciale pour les entreprises d'IA confrontées à une pénurie d'infrastructures d'IA coûteuses et soumises à des contraintes d'approvisionnement, nécessaires pour répondre à une demande croissante.

Meta META.O a conclu en octobre un accord de financement de 27 milliards de dollars avec Blue Owl Capital OWL.N pour financer son plus grand projet de centre de données.

L'accord conclu mardi est également de bon augure pour les efforts de Broadcom visant à développer son activité IA, qui a suscité la demande d'entreprises technologiques cherchant à réduire leur dépendance vis-à-vis de Nvidia NVDA.O grâce à des puces développées en interne.

Ce partenariat vise à étendre le déploiement de puces IA et de systèmes informatiques sur mesure tout en réduisant les coûts et la consommation d'énergie nécessaires à l'entraînement des modèles d'IA, a déclaré Broadcom.

Apollo mène la tranche d'investissement initiale pour la plateforme, aux côtés de la division Crédit et Assurance de Blackstone.

En avril, Broadcom a signé un accord à long terme avec Google ( GOOGL.O , filiale d'Alphabet) pour développer et fournir les futures générations de puces IA sur mesure destinées aux racks IA de l'entreprise jusqu'en 2031.

Elle a également signé un accord visant à donner à Anthropic accès à environ 3,5 GW de capacité de calcul IA en s'appuyant sur les processeurs de Google, à compter de l'année prochaine.