Apollo devrait conclure l'acquisition de sa participation dans l'Atlético de Madrid cette semaine, selon Expansion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Apollo no comment au paragraphe 2)

Apollo Sports Capital, la branche d'investissement sportif du fonds américain Apollo APO.N , va finaliser l'acquisition de 55% du club de football espagnol Atletico Madrid le 12 mars, a annoncé lundi le journal espagnol Expansion, citant des sources.

Apollo s'est refusé à tout commentaire lorsque Reuters l'a contacté, tandis que l'Atletico Madrid n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Apollo Sports Capital a accepté en novembre de devenir l'actionnaire majoritaire du club de première division. Une source a déclaré à Reuters que l'opération valoriserait le club à environ 2,5 milliards d'euros (2,88 milliards de dollars).

(1 $ = 0,8667 euros)