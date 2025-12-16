Apollo : acquisition d'une participation majoritaire dans Prosol

(AOF) - Ardian, l’un des acteurs mondiaux de l’investissement privé, annonce la cession de sa participation majoritaire dans Prosol, le spécialiste des métiers des produits frais en France, à Apollo. L'investissement par de ce dernier permet à Prosol de poursuivre sa stratégie de croissance sous l'impulsion de son équipe dirigeante. La transaction est soumise à la satisfaction de certaines conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.

Apollo investit activement en France depuis plus de deux décennies et y a aujourd'hui environ 14 milliards d'euros investis dans des entreprises françaises à travers ses différentes stratégies. Certains investissements français en capital-investissement incluent Constellium, Verallia et Vallourec, tandis qu'Apollo a également fourni des solutions de capital à grande échelle à de grandes entreprises françaises, notamment Air France-KLM, EDF et TotalEnergies, entre autres.

Depuis son investissement dans Prosol en 2017, Ardian a accompagné l'entreprise dans l'accélération de son développement, en combinant croissance organique et initiatives structurantes. Sur la période, Prosol a notamment plus que triplé son chiffre d'affaires et a réalisé des opérations d'envergure, comme l'acquisition d'Océalliance, le premier mareyeur de France, en 2022 ainsi que celle du réseau de boucheries Novoviande en 2024.

Spécialiste reconnu des fruits et légumes, des produits laitiers, des produits de la mer et de la boucherie, l'entreprise, qui emploie près de 10 000 collaborateurs, est présente sur l'ensemble du territoire à travers près de 450 magasins répartis dans toute la France. Prosol opère en effet l'enseigne Grand Frais (en collaboration avec Euro Ethnic Foods et Despi). L'an dernier, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de plus de 4,2 milliards d'euros.

