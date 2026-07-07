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APEX, investisseur de la Soccer-Baller League, se lance dans le football féminin
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 20:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Streisand Neto

La société d’investissement sportive APEX a annoncé mardi avoir conclu un partenariat et pris une participation stratégique dans la première ligue professionnelle de football féminin du Canada, la Northern Super League, marquant ainsi le premier investissement en capital-investissement dans une ligue de football féminin à l’échelle mondiale. APEX, dont le portefeuille comprend la ligue de football virtuelle Baller League et l’écurie BWT Alpine de Formule 1, investira 30 millions de dollars canadiens (21 millions de dollars américains) dans cette compétition, selon une source proche de l’opération, afin de soutenir sa croissance dans des domaines tels que l’exploitation commerciale et l’innovation numérique.

“Avec les capitaux et l’infrastructure commerciale adéquats, ce sport a la possibilité de dégager une valeur significative à long terme à l’échelle mondiale. La NSL a tenu ses promesses lors de sa première saison. Nous sommes désormais ravis de contribuer à la prochaine phase de croissance”, a déclaré Antonio Cacorino, fondateur et directeur général d’APEX, dans un communiqué.

Il s’agit du deuxième investissement d’APEX dans le cadre de son Sports Growth Fund, qui investit dans des actifs sportifs émergents dont la valeur est comprise entre 50 millions d’euros (57,13 millions de dollars) et 500 millions d’euros (571,25 millions de dollars) et qui présentent un potentiel à long terme.

La ligue compte six clubs et vient de terminer sa première saison, remportée par le Vancouver Rise FC qui a décroché le titre inaugural. La NSL a généré plus de 30 millions de dollars canadiens de recettes à l’échelle de la ligue, avant même la monétisation des droits médiatiques.

“En une seule saison, la Northern Super League a démontré qu’il existe une forte demande pour le football féminin professionnel au Canada. Cet investissement d’APEX reflète la confiance non seulement dans les progrès que nous avons accomplis, mais aussi dans les opportunités qui s’offrent à nous”, a déclaré Christina Litz, présidente de la NSL, dans un communiqué.

(1 dollar = 0,8753 euro)

Sport
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