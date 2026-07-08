Filipe Luis ne mâche pas ses mots au sujet de Paul Pogba

Le ton est donné. Deux jours après son intronisation en tant que nouvel entraîneur de l’AS Monaco, Filipe Luis a fait le point sur son groupe en conférence de presse ce mercredi . L’occasion pour l’ancien international brésilien (40 ans) de dire quelques mots au sujet de Paul Pogba , lequel possède toujours un bail qui court jusqu’en 2027 sur le Rocher.

« Personne n’est au-dessus de l’équipe »

Filipe Luis a confié avoir « parlé, bien sûr » avec le milieu de terrain de 33 ans à l’ambition démesurée. « C’est un joueur spécial, un champion du monde, une grande idole en France , a loué l’ancienne légende de l’Atlético de Madrid. Aujourd’hui, il est en présaison avec nous, mais personne n’est au-dessus de l’équipe . Je veux d’abord voir les performances des joueurs. Pogba peut nous aider avec ses qualités et j’espère qu’il retrouvera son vrai niveau. S’il y parvient, il nous sera d’une grande aide et on va donc l’aider à retrouver son niveau . » …

JD pour SOFOOT.com