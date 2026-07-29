APERÇU : Microsoft en hausse alors que les investisseurs attendent les perspectives concernant l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Mercredi, l'action Microsoft MSFT.O a progressé de 0,6 %, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, l'attention se portant sur les dépenses importantes consacrées aux infrastructures d'IA

** MSFT et d’autres géants de la technologie ont sous-performé le marché dans son ensemble cette année, en partie parce que les investisseurs craignent que leurs dépenses d’investissement liées à l’IA n’aient pas encore généré les rendements escomptés

** Selon LSEG, le géant des logiciels et du cloud devrait annoncer un chiffre d’affaires en hausse de 15 % au quatrième trimestre, à 87,62 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 4,24 dollars, contre 3,65 dollars il y a un an

** Le titre a reculé d’environ 18 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 6 % de l’indice Nasdaq .IXIC

** MSFT se négociait récemment à un PER prévisionnel de 20, inférieur à sa moyenne sur cinq ans de 28

** Sur les 63 analystes couvrant la société, 59 lui attribuent la recommandation “acheter” ou “acheter fortement” et quatre “conserver”, avec un objectif de cours médian de 550 dollars contre un cours actuel de 395,64 dollars

** Le titre reste à environ 29 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 555,45 dollars, atteint le 31 juillet 2025