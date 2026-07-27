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APERÇU : Boeing devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires de 6,6 % par rapport à l'année précédente
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 21:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** Lundi, l'action Boeing BA.N a progressé de >1,6 % dans l'attente des résultats du deuxième trimestre de la société, qui seront publiés mardi avant l'ouverture de la Bourse

** Selon les données de LSEG, le constructeur aéronautique devrait afficher une perte par action de 0,30 $, contre une perte de 1,24 $ par action au deuxième trimestre 2025, pour un chiffre d’affaires de 24,25 milliards de dollars, soit une hausse de 6,6 % en glissement annuel

** BA a atteint ou dépassé les estimations de bénéfice par action au cours de quatre des huit derniers trimestres, selon LSEG ** Le 21 juillet, la société a demandé au gouvernement américain de faire pression sur l'UE pour plus de transparence concernant le plan de prêts de 3,4 milliards de dollars accordé à Airbus AIR.PA ** Le 22 avril, BA a annoncé une perte trimestrielle inférieure aux prévisions dans le cadre de ses efforts de redressement; la division défense affiche une hausse de 50 % en raison des tensions géopolitiques croissantes

** Sur les 29 analystes qui couvrent BA, 24 recommandent "d’acheter fortement" ou "d’acheter", les 5 restants conseillant de "conserver" le titre

** LSEG affiche un objectif de cours médian de 269,00 $, ce qui implique une prime d’environ 26 % par rapport au cours actuel de l’action

** L'action BA a reculé d'environ 1,9 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 8,6 % pour l'indice Dow Jones Industriel .DJI et de 13,9 % pour l'indice S&P 1500 Aerospace Defense .SPCOMAED sur la même période

** Les options sur BA laissent entrevoir une variation de 5,4 % du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, d’ici vendredi, selon les données de Trade Alert; ce chiffre est supérieur à la variation moyenne de 3,4 % enregistrée par le titre le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres

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