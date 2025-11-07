 Aller au contenu principal
Aperam, parmi les plus fortes hausses du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 7 novembre 2025
information fournie par AOF 07/11/2025 à 12:12

(AOF) - Aperam (+3,28% à 30,86 euros)

Aperam enregistre une des plus fortes hausses du SBF 120, en dépit d'une dégradation de ses comptes au troisième trimestre 2025 et de l'annonce d'une légère baisse de son Ebitda ajusté au quatrième trimestre. "Bien que nos résultats du troisième trimestre reflètent clairement le ralentissement saisonnier et la pression continue sur les prix à travers toutes nos activités en Europe, nous restons concentrés sur notre transformation et les facteurs que nous pouvons contrôler", a commenté Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro un mondial de l’acier et quatrième des alliages et aciers spéciaux, né en 2010 de la scission d’avec ArcelorMittal ;

- Chiffre d’affaires de 6,3 Mds€, réparti entre l’Europe pour 62%, les Amériques pour 32%, l’Asie pour 6% et réalisé à 63% dans les aciers inoxydables et électriques, à 16% dans les services & solutions puis dans les alliages et aciers spéciaux ;

- Quatre ambitions : renforcement de la place de leader mondial du secteur pour sa discipline financière, de leader européen pour le plus bas niveau des coûts de production, sur le plus haut rendement pour l’actionnaire et, enfin, recours aux acquisitions pour nourrir la croissance ;

- Société contrôlée à 40,33% (40,83% des droits de vote) par la famille Mittal,

- Modification de la gouvernance à partir du 1er janvier : Lakshmi N. Mittal reste président du conseil de 7 administrateurs où sera accueilli Timoteo Di Maulo, ex-directeur général, remplacé en interne par Sudhakar Sivaji.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- fondé opérationnellement sur la stratégie « Leadership Journey Phase 5 » d’économies de coûts (200 M€ attendus entre 2024 et 26) et d’amélioration du fonds de roulement,

- favorisant l’implantation dans les pays « protégés », tels le Brésil ou les Etats-Unis, avec l’acquisition d’Universal Stainless, spécialisé dans l’offre au secteur aéronautique,

- diversifié dans l’activité Services & solutions et les alliages haute-performance, tels ceux pour GNL

- mettant l’innovation au service de la transition énergétique (3 centres de R&D dotés de 23,4 M€) : aciers pour l’e-mobilité, les installations solaires, éoliennes et d’hydrogène ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2050 :

- objectifs intermédiaires 2030, vs 2015 : recul de 30% des émissions de CO2 et de 42% de l’usage de l’eau,

- en se focalisant sur les acquis - produits « Green Steel », empreinte CO2 la plus basse du secteur, recours à 50 % aux renouvelables dans la consommation électrique, recyclage de 80 % des déchets, compensation par plantations de forêts au sein de BioEnergia…, lancement de la marque Aperam infinite - produits et services à faible empreinte CO2,

- recours aux emprunts « verts » ;

- Bilan sain : 3,37 Mds€ de capitaux propres et 1,6 M€ de liquidités face à 1,14 Md€ d‘une dette nette gonflée à fin juin par l’acquisition d’Universal (517 M€ de valeur d’entreprise).

Défis

- Résistance à l’intensification de la concurrence sur les prix ;

- Confirmation des mesures protectionnistes envisagées par la Commission européenne : division par 2 des quotas d’importation des aciers et adoption de droits de douane de 50 % sur les volumes excédant ces quotas ;

- Impact a priori léger des taxes douanières américaines, après l’acquisition d’Universal Stainless (synergies attendues de 30 M$ sur 5 ans) ;

- Confirmation du rebond de la rentabilité depuis 2024, avec un quasi-triplement du bénéfice par action à fin juin et objectif pour le 3ème trimestre d’un recul de l’excédent brut d’exploitation et d’une légère baisse de l’endettement ;

- Dividende 2024 de 2 € versé en 4 acomptes.

