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Aperam-L'Ebitda ajusté augmente au T1 avec la hausse saisonnière des expéditions en Europe
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 07:14

Aperam APAM.AS a fait état jeudi d'une hausse de son Ebitda ajusté au premier trimestre, le producteur d'acier inoxydable citant la hausse saisonnière des expéditions en Europe, des effets de valorisation positifs et une gestion efficace des coûts.

L'Ebitda ajusté est ressorti à 90 millions d'euros après 67 millions au quatrième trimestre 2025 et 86 millions d'euros il y a un an, la hausse ayant été limitée par la baisse saisonnière des expéditions au Brésil, selon un communiqué.

"Aperam a connu son meilleur début d'année depuis trois ans", a souligné dans le communiqué le directeur général, Sud Sivaji. "Malgré les défis géopolitiques indéniables et la volatilité des marchés énergétiques en 2026, chacun de nos segments contribue à la croissance de notre valeur", a-t-il ajouté.

Aperam précise tabler sur une dette financière nette légèrement inférieure au deuxième trimestre 2026, malgré la saisonnalité du fonds de roulement, "grâce à la solidité des résultats et à l'efficacité de la chaîne de valeur intégrée".

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

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