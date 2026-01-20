APA réduit sa production trimestrielle de gaz naturel et de LGN aux États-Unis en raison de la faiblesse des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société pétrolière et gazière APA Corp APA.O a déclaré mardi qu'elle avait réduit sa production d 'environ 91 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel américain et de 7 600 barils par jour de liquides de gaz naturel américain au cours du quatrième trimestre en réponse à la faiblesse des prix.

Elle prévoit que les prix moyens réalisés pour le gaz naturel au quatrième trimestre aux États-Unis seront de 15 cents par millier de pieds cubes (Mcf) et de 4,30 $ par Mcf à l'échelle mondiale.

Les coûts de transaction, de réorganisation et de séparation d'APA au quatrième trimestre ont augmenté pour atteindre 36 millions de dollars, contre 18 millions de dollars au trimestre précédent, en raison des dépenses liées à la résiliation anticipée des baux de bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni, et à la résiliation des contrats, a déclaré la société.

Au cours du trimestre précédent, APA avait interrompu 20 MMcfpd de production de gaz naturel aux États-Unis et 1 400 bpd de production de liquides de gaz naturel aux États-Unis.