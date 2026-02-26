APA dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels, la baisse des coûts compensant la faiblesse des prix et de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du jour de la semaine au paragraphe 1, qui passe de vendredi à mercredi)

La compagnie pétrolière et gazière APA

APA.O a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre mercredi, aidée par des coûts d'exploitation plus faibles, qui ont compensé l'impact de la baisse des prix des matières premières et d'une chute de la production.

Les prix mondiaux du pétrole brut ont été mis sous pression par les inquiétudes croissantes d'une surabondance et la perspective de plus en plus forte que le Venezuela ajoute des barils à l'offre mondiale. Le pétrole brut WTI CLc1 a chuté d'environ 20 % en 2025 et de 8 % au cours du trimestre octobre-décembre.

La société a déclaré que le prix moyen réalisé du pétrole pour le trimestre était en baisse de 15,7 % à 61,03 $ le baril, par rapport à l'année précédente, tandis que le prix du gaz naturel a chuté de 4,6 % à 2,10 $ par millier de pieds cubes (Mcf).

APA a déclaré avoir produit 459 767 barils équivalent pétrole par jour, contre 488 308 barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

Les dépenses d'exploitation trimestrielles d'APA se sont élevées à 1,49 milliard de dollars, en baisse par rapport aux 2 milliards de dollars de l'année précédente.

Le mois dernier, l'entreprise pétrolière et gazière a déclaré avoir réduit sa production de gaz naturel et de liquides de gaz naturel aux États-Unis au cours du quatrième trimestre en raison de la faiblesse des prix.

APA, qui a réduit sa production au cours de tous les trimestres de l'exercice 2025, a déclaré qu'elle prévoyait d'investir 2,1 milliards de dollars en capital en amont pour l'année en cours.

"Le capital de développement de Permian devrait s'élever à 1,2 milliard de dollars, plus un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars dans des projets visant à réduire durablement les frais d'exploitation des baux (LOE) au fil du temps", a ajouté la société.

La compagnie prévoit une production ajustée d'environ 371 000 bpj pour l'année en cours, soit une baisse d'une année sur l'autre due à la diminution des volumes de gaz en mer du Nord et aux États-Unis, ainsi qu'à la vente d'actifs.

Le bénéfice ajusté de la société s'est élevé à 91 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 64 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, son bénéfice net pour le trimestre s'est élevé à 279 millions de dollars, contre 354 millions de dollars un an plus tôt.