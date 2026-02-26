Kiev et d'autres villes ukrainiennes visées par des attaques russes dans la nuit

Photo diffusée le 26 février 2026 par le Service ukrainien des situations d'urgence montrant un pompier éteignant un incendie dans une maison endommagée après une attaque russe à Kharkiv ( Service ukrainien des situations d'urgence / Handout )

Plusieurs villes ukrainiennes dont Kiev, la capitale, ont été la cible d'attaques russes tôt jeudi, à quelques heures de nouvelles discussions américano-ukrainiennes en Suisse pour tenter de mettre fin à la guerre.

Plusieurs explosions ont été entendues au cours de la nuit dans le centre de Kiev par une journaliste de l'AFP. D'après le chef de l'administration militaire locale, Tymour Tkatchenko, "des drones d'attaque et des missiles balistiques" ont visé la capitale.

Trois districts ont été touchés, a rapporté à l'aube le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram. Des débris ont notamment endommagé un immeuble d'habitation de neuf étages mais sans faire de blessés, selon la même source.

Une multitude d'autres grandes villes ont été ciblées dans la nuit au point que, dans le même temps, la Pologne, voisine de l'Ukraine, a mobilisé son aviation pour sécuriser son espace aérien, ont indiqué ses forces armées sur X.

Photo diffusée le 26 février 2026 sur la chaîne Telegram du chef de l'administration militaire régionale de Zaporijjia, montrant un bâtiment endommagé après une attaque russe à Zaporijia ( Chaîne Telegram du chef de l'administration militaire régionale de Zaporijia Ivan Fedorov / Handout )

Kharkiv (nord-est) a été visée par des drones et des missiles, a rapporté son maire, Igor Terekhov, évoquant des explosions.

Dans cette ville, la deuxième la plus peuplée du pays avant l'invasion russe lancée en février 2022, ainsi que dans un village voisin, 14 personnes au total ont été blessées, parmi lesquelles un enfant de sept ans, selon Oleg Synegoubov, le chef de l'administration militaire locale.

A Zaporijjia (sud-est), au moins sept personnes ont été blessées, selon Ivan Fedorov, à la tête de l'administration régionale. Plus de 500 logements sont privés de chauffage et 19 immeubles ont, entre autres, été endommagés, a-t-il précisé.

Dans le centre du pays, à Kryvyï Rig, deux personnes ont été blessées lors d'une attaque, d'après le chef de l'administration régionale de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

Photo diffusée le 26 février 2026 sur la page Facebook du chef de l'administration militaire régionale de Zaporijjia, Ivan Fedorov, montrant des responsables des services d'urgence ukrainiens inspectant un bâtiment endommagé après une attaque russe à Zaporijjia ( Page Facebook d'Ivan Fedorov / Handout )

La région de Vinnytsia est aussi la cible d'une "attaque aérienne ennemie massive", selon son homologue locale Natalia Zabolotna.

Les émissaires ukrainien et américains doivent se retrouver jeudi à Genève, en Suisse, pour travailler à de nouvelles discussions trilatérales avec la Russie afin de mettre fin au conflit, entré mardi dans sa cinquième année.