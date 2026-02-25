APA annonce une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre

La compagnie pétrolière et gazière APA

APA.O a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, pénalisée par la baisse des prix du pétrole et la chute de la production.

La société a déclaré un bénéfice net de 279 millions de dollars, soit 79 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 354 millions de dollars, soit 96 cents par action, un an plus tôt.