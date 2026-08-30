Aon serait sur le point d'acquérir USI Insurance auprès de KKR dans le cadre d'une transaction de 17 milliards de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés du rapport et des informations contextuelles aux paragraphes 5 à 7)

Aon Plc AON.N serait sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir la société de courtage en assurance USI Insurance Services auprès de la société de capital-investissement KKR KKR.N pour un montant d'environ 17 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), dette comprise, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'opération pourrait être annoncée dès lundi, selon l'article, à condition que les négociations aboutissent.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Aon, dont le siège est à Londres, et USI, basée à Valhalla (New York), n’ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter cette information. KKR, dont le siège est à New York, a refusé de commenter.

Cette opération serait la dernière d’une série de cessions importantes pour KKR, parmi lesquelles figurent la vente de CoolIT, son activité de refroidissement de centres de données, et la vente de la division aérospatiale commerciale et de défense de Circor.

KKR, en partenariat avec le fonds de pension canadien Caisse de dépôt et de placement du Québec, avait acquis USI auprès d’Onex Corporation ONEX.TO en 2017 pour 4,3 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), dette comprise. Depuis, KKR a réalisé des investissements supplémentaires de plus d’un milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), ce qui en fait le principal actionnaire.

Selon le rapport, cette acquisition renforcerait les capacités d’USI à accompagner les entreprises de taille moyenne et devrait permettre d’augmenter le bénéfice par action dès 2028.