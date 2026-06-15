Antoine veut vivre de ses investissements boursiers : est-ce réaliste?

information fournie par Le Particulier • 15/06/2026 à 08:00

À 45 ans, Antoine rêve de vivre de la Bourse, mais découvre que revenus passifs et indépendance financière exigent capital important, forte épargne, temps long et fiscalité maîtrisée. ( crédit photo : Getty Images )

À 45 ans, Antoine incarne une génération de cadres qui commencent à questionner leur rapport au travail, aux revenus et au temps. Entre un salaire confortable mais exigeant, des charges familiales en hausse et l'envie de reprendre le contrôle de son avenir, il explore la Bourse comme levier de transition. Cependant, ses projections bousculent ses certitudes : derrière l'idée séduisante de revenus passifs se cache une réalité plus contraignante, où capital initial, effort d'épargne, fiscalité et horizon de temps redéfinissent complètement les perspectives d'indépendance financière.

Sommaire:

À 45 ans, Antoine aspire à la liberté financière

La Bourse pour amorcer la transition

Gérer soi-même son portefeuille: le poids de la réalité

Choisir l'expertise de la gestion déléguée

Le choc des chiffres: la réalité derrière les revenus «passifs»

Le temps, variable clé souvent sous-estimée

Repenser la Bourse comme outil d'optimisation, pas de substitution

À 45 ans, Antoine aspire à la liberté financière

Antoine a 45 ans et comme beaucoup de cadres de sa génération, il commence à regarder sa vie autrement. Directeur de mission dans un cabinet de conseil à Bordeaux, il gagne environ 6500 euros nets par mois, un revenu confortable pour un poste exigeant. Les journées sont longues, les responsabilités lourdes, et la pression constante. À la maison, un crédit immobilier de 2100 euros par mois court encore pour quinze ans, et ses deux garçons âgés de 8 et 12 ans, qu'il élève seul, entrent progressivement dans des phases de dépenses plus importantes.

Depuis quelques années, une idée s'installe dans son esprit: ne plus dépendre uniquement de son salaire. Il ne s'agit pas d'arrêter de travailler du jour au lendemain, mais de reprendre le contrôle, de pouvoir lever le pied, alléger son rythme professionnel, voire, à terme, atteindre une forme de liberté financière.

La Bourse pour amorcer la transition

Pour Antoine, la Bourse apparaît comme un levier naturel pour amorcer cette transition. Il investit déjà sur les marchés financiers depuis une dizaine d'années, de manière prudente. Il possède un portefeuille d'environ 30.000 euros, principalement investi en grandes valeurs françaises et européennes: il détient en direct des actions «de bon père de famille» cotées sur le CAC 40 et quelques ETF, c'est-à-dire des fonds indiciels cotés en Bourse qui répliquent la performance d'un indice (comme le CAC 40 ou le MSCI World). En parallèle, son assurance-vie, d'environ 120.000 euros, investie en gestion déléguée sur un profil prudent. Jusqu'à présent, Antoine s'est contenté d'une gestion passive de son épargne: quelques arbitrages par an, des investissements ponctuels, et peu de temps réellement consacré à l'optimisation de son portefeuille. Ses performances ont été correctes sans être spectaculaires: environ 3% de rendement annuel net moyen, dividendes compris, avec des années plus ou moins favorables.

Aujourd'hui, Antoine veut changer d'échelle. Il souhaite générer davantage de revenus réguliers grâce à la Bourse. Il envisage d'augmenter significativement son exposition aux marchés financiers, avec une enveloppe globale portée à 100.000 euros investis dans des actifs plus risqués et donc potentiellement plus rémunérateurs. Ainsi il conserve une épargne de sécurité de 50.000 euros, pour pouvoir faire face aux aléas de la vie. Il prévoit en outre de maintenir un effort d'épargne régulier de 1000 euros par mois, qu'il entend allouer progressivement à cette stratégie.

Gérer soi-même son portefeuille: le poids de la réalité

Antoine envisage d'abord de gérer seul son portefeuille de 100.000 euros. L'idée est séduisante: construire lui-même une allocation diversifiée en actions et ETF dynamiques, ajuster ses choix au fil du temps et optimiser les performances en restant maître à bord. Antoine rêve d'indépendance financière mais garde les pieds sur terre: il est père de famille et l'équilibre familial dépend de ses revenus. Il n'a pas l'intention de foncer tête baissée vers des investissements ultra-risqués qui promettent des rendements exceptionnels mais exposent aussi à des pertes importantes.

Il commence à se projeter avec des hypothèses de rendement annuel moyen de 6 à 7%, souvent mises en avant comme des références de long terme, adossées à la performance historique des marchés actions. En creusant davantage, il prend conscience que cette moyenne masque une réalité beaucoup plus heurtée: des années de forte progression, mais aussi des phases de correction parfois marquées.

De plus, il se heurte à une double réalité. D'abord celle de la gestion active, qui demande du temps, de la rigueur et une implication constante: suivre les marchés, comprendre les cycles économiques, arbitrer entre les actifs, et accepter la volatilité sans remettre en cause sa stratégie à chaque correction. Il s'agit d'une discipline exigeante à part entière, difficilement compatible avec son activité professionnelle déjà très prenante. Ensuite celle de la fiscalité, notamment le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur les revenus financiers (30% sur l'assurance-vie), qui vient réduire mécaniquement la performance nette autour de 3 à 4,5% en pratique, selon les enveloppes utilisées et la stratégie adoptée.

Choisir l'expertise de la gestion déléguée

Face à ces contraintes importantes, il revoit son approche et se tourne vers une solution plus encadrée: une assurance-vie en gestion déléguée, orientée vers un profil dynamique. Ce choix lui permet de s'exposer davantage aux marchés actions tout en confiant les arbitrages à des professionnels, avec une gestion plus fluide et efficace de la fiscalité et une allocation adaptée à ses objectifs de long terme.

À savoir L'assurance-vie permet de mettre en place une gestion pilotée dite «dynamique», avec une allocation généralement composée majoritairement d'unités de compte investies sur les marchés actions et diversifiés (ETF, fonds, obligations selon les profils). Concrètement, un profil dynamique peut viser une exposition actions de 60% à 80%, contre 20% à 40% pour un profil prudent. En termes de performance, ce type de gestion cherche à capter une partie de la hausse des marchés. À titre indicatif, les rendements nets observés sur des profils dynamiques se situent souvent autour de 4% à 6% par an sur le long terme, avec des années pouvant être négatives en cas de correction des marchés.

Sur le plan fiscal, l'assurance-vie présente un avantage clé: les gains ne sont imposés qu'au moment des retraits (rachats). Avant 8 ans d'ancienneté du contrat, les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% (dont 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux) ou, sur option, au barème de l'impôt sur le revenu auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%. Après huit ans, le cadre devient plus favorable: les gains bénéficient d'un abattement annuel de 4600 euros pour une personne seule (9200 euros pour un couple), ce qui en fait un outil particulièrement efficace pour capitaliser sur le long terme.

Le choc des chiffres: la réalité derrière les revenus «passifs»

Antoine commence alors à projeter ses objectifs. Son ambition initiale est simple: générer des revenus complémentaires, puis, à terme, s'approcher d'une forme d'indépendance financière. Pour rendre l'exercice concret, Antoine retient trois hypothèses de rendement net annuel après fiscalité: 4%, 5% et 6%.

Ces scénarios ne sont pas choisis au hasard. Le rendement de 4% correspond à une performance supérieure à celle des fonds en euros de l'assurance-vie, dont le rendement moyen a oscillé autour de 2% à 3% ces dernières années, avec une moyenne de 2,65 % en 2025 selon les chiffres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Les hypothèses de 5% et 6% se rapprochent, tout en restant prudentes, des performances historiques observées sur les grands marchés actions. Sur les vingt dernières années, le CAC 40 dividendes réinvestis a délivré un rendement annualisé d'environ 5,8 % tandis que le MSCI World, qui regroupe plus de 1300 grandes entreprises des pays développés, a affiché près de 8,7% par an. Sur dix ans, ces performances atteignent respectivement 9,5% et 12,4% par an, hors fiscalité.

À partir de ces enseignements, Antoine sort sa calculette. En retenant une hypothèse prudente de rendement net d'environ 4% par an (après fiscalité), les ordres de grandeur deviennent très concrets:

- Pour générer 500 euros par mois, il faut environ 150.000 euros de capital,

- Pour 1000 euros par mois, environ 300.000 euros,

- Pour 2000 euros par mois, près de 600.000 euros,

- Pour 3000 euros par mois, autour de 900.000 euros,

- Et pour remplacer un revenu de 6500 euros par mois, il faudrait approcher 2 millions d'euros.

Même s'il se base sur un rendement net moyen de 5% par an, il obtient ces résultats:

- Pour générer 500 euros par mois, il faut environ 120.000 euros de capital

- Pour 1000 euros par mois, environ 240.000 euros

- Pour 2000 euros par mois, près de 480.000 euros

- Pour 3000 euros par mois, autour de 720.000 euros

- Et pour remplacer un revenu de 6500 euros par mois, il faudrait environ 1,6 million d'euros.

À 6% de rendement net annuel moyen, il trouve que:

- Pour générer 500 euros par mois, il faut environ 100.000 euros de capital

- Pour 1000 euros par mois, environ 200.000 euros

- Pour 2000 euros par mois, près de 400.000 euros

- Pour 3000 euros par mois, autour de 600.000 euros

- Et pour remplacer un revenu de 6500 euros par mois, il faudrait environ 1,3 million d'euros

Ces montants marquent un tournant dans sa réflexion. Antoine comprend que l'indépendance financière totale via la Bourse repose avant tout sur un capital très conséquent, bien au-delà de ce qu'il détient aujourd'hui.

Le temps, variable clé souvent sous-estimée

Antoine affine ses projections. Avec un capital initial de 100.000 euros et un effort d'épargne de 1000 euros par mois, il simule l'évolution de son patrimoine dans le temps.

Rendement net moyen de 4% Rendement net moyen de 5% Rendement net moyen de 6% Au bout de 5 ans 170.000 euros 180.000 190.000 euros Au bout de 10 ans 300.000 euros 330.000 euros 360.000 euros Au bout de 15 ans 450.000 euros 520.000 euros 600.000 euros Au bout de 20 ans 650.000 euros 780.000 euros 950.000 euros

Rendements Fonds euros Rendement net moyen de 4% Rendement net moyen de 5% Rendement net moyen de 6% CAC 40 dividendes réinvestis 5 ans 165.000 € 170.000 € 180.000 € 190.000 € 212.000 € 10 ans 250.000 € 300.000 € 330.000 € 360.000 € 485.000 € 20 ans 500.000 € 650.000 € 780.000 € 950.000 € 1.020.000 €

Au bout de 20 ans, ses revenus passifs générés par la Bourse seraient d'environ 2400 euros par mois avec un rendement prudent de 4% par an, autour de 3200 euros par mois avec un rendement de 5%, et près de 4700 euros par mois avec un rendement de 6%. Soit dans tous les cas encore très éloignés des 6500 euros qui lui permettraient de remplacer intégralement son salaire.

Repenser la Bourse comme outil d'optimisation, pas de substitution

Face à ce constat, Antoine ajuste sa stratégie. Il ne renonce pas à l'idée de tirer parti des marchés financiers, il en redéfinit la finalité. Plutôt que de chercher à remplacer son salaire, il envisage désormais la Bourse comme un outil d'optimisation patrimoniale. Il fait le choix de s'orienter vers une gestion plus dynamique, avec un objectif de rendement autour de 5% par an, supérieur à celui de son portefeuille actuel. Cette évolution s'inscrit dans une volonté claire: mettre un coup d'accélérateur à la croissance de son capital, tout en conservant un cadre maîtrisé.

Dans le même temps, Antoine maintient une épargne de précaution importante, afin de se prémunir contre les imprévus et éviter toute prise de risque excessive liée à une éventuelle contrainte de liquidité. Cette double approche - dynamique dans l'allocation, prudente dans la structure globale de son patrimoine - lui permet de concilier recherche de performance et sécurité.

L'objectif devient plus pragmatique: générer des revenus complémentaires progressifs, renforcer son patrimoine dans le temps, et améliorer sa capacité à financer ses projets de vie. Les revenus issus de ses investissements pourraient venir compléter son salaire, absorber une partie de ses dépenses, ou être réinvestis pour accélérer la croissance de son capital. À terme, cette dynamique peut lui permettre de réduire progressivement son temps de travail, sans rupture brutale de niveau de vie.