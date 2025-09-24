Antin va acquérir l'exploitant britannique de ports de plaisance Aquavista
L'opération, dont la finalisation est attendue en octobre 2025, constituera le sixième investissement de son fonds 'Mid Cap I', doté d'une enveloppe de 2,2 milliards d'euros et dont la stratégie vise à prendre des participations de taille intermédiaires dans des entreprises d'infrastructures établies en Europe et en Amérique du Nord, dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, du numérique, des transports et des infrastructures sociales.
Créé en 2003 et basé à Nottingham, Aquavista est le premier propriétaire et exploitant de marinas au Royaume-Uni, avec 32 sites fluviaux et côtiers offrant plus de 5.300 postes d'amarrage et des services maritimes à l'échelle nationale.
Dans un communiqué, Antin précise qu'il investira dans la société aux côtés du directeur général Steve de Polo et d'autres membres de l'équipe de management.
L'opération va permettre une sortie dans des conditions favorables du fonds d'investissement LDC, qui a accompagné Aquavista pendant sept ans, période durant laquelle l'entreprise a presque triplé son chiffre d'affaires et doublé la taille de son portefeuille de marinas grâce à une série d'acquisitions stratégiques, dont le rachat 'transformateur' de Castle Marinas en 2021.
Portée par une forte croissance de la demande, Aquavista est idéalement positionnée pour jouer un rôle de consolidateur sur un marché britannique fragmenté, explique Antin.
L'entreprise bénéficie en effet de tendances favorables, notamment l'augmentation continue du nombre de propriétaires de bateaux au Royaume-Uni, qui alimente la demande de postes d'amarrage, ce qui se traduit par des taux d'occupation élevés, un faible taux de rotation et des revenus résilients au sein du secteur.
