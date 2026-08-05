Antin négocie la cession d'Idex

La société de gestion, via ses fonds Flagship Fund III et Fund III-B, est entrée en négociations exclusives avec Infrastructure Investments Fund (IIF) en vue de la cession d'Idex.

Fondée en 1963 et basée près de Paris, Idex est une plateforme d'infrastructures énergétiques indépendante majeure en Europe. Elle fournit une gamme de solutions de décarbonation aux collectivités publiques ainsi qu'aux clients industriels, résidentiels et tertiaires. Elle exploite 60 réseaux de chauffage et de refroidissement urbains, 32 usines de production d'énergie, 13 usines de valorisation énergétique des déchets et assure les besoins énergétiques de 18 000 bâtiments.

Sous l'égide d'Antin, Idex s'est profondément transformée pour devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France et en Europe. L'entreprise a développé son coeur de métier, élargi son offre de produits, investi de nouveaux segments de clientèle et fait son entrée dans de nouvelles géographies, notamment en Belgique, en Lituanie et en Italie. Elle a également renforcé de manière significative ses capacités managériales et commerciales afin de mener des projets plus nombreux et plus importants, faisant passer son effectif de près de 3 800 à plus de 6 400 collaborateurs. Depuis 2018, le chiffre d'affaires a plus que doublé pour atteindre 1,9 milliard d'euros en 2025, tandis que l'EBITDA a presque triplé pour s'établir à 210 millions d'euros en 2025.

Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.