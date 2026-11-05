Antin Infrastructure salué pour son point d'activité

Antin Infrastructure Partners gagne 1,8% à 7,99 EUR, dans le sillage du point d'activité du gestionnaire de fonds d'investissement dédiés aux entreprises d'infrastructures, marqué notamment par des actifs sous gestion générant des commissions légèrement supérieurs aux attentes.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 0,6% sur 12 mois, pour atteindre 33,5 MdsEUR, dont des actifs sous gestion générant des commissions (FPAUM) en baisse de 2,4%, à 21,3 MdsEUR, en raison de la réduction de l'assiette de calcul des commissions du fonds Mid Cap I.

"Les FPAUM ressortent légèrement au-dessus des attentes, contre un consensus Visible Alpha de 21 MdsEUR", note toutefois Jefferies, ajoutant que les entrées brutes de capitaux ont atteint 0,1 MdEUR, contre 0,2 MdEUR attendu par le consensus, reflétant les investissements réalisés.

Antin fait également état d'un niveau record de cessions signées au 3e trimestre 2026, qui devraient donner lieu à des distributions estimées à 2,9 MdsEUR aux investisseurs des fonds, ainsi que d'un rythme d'investissement soutenu, avec six investissements signés au cours des 12 derniers mois dans les stratégies Flagship, Mid Cap et NextGen.

"Notre solide exécution en matière de cessions et d'investissements, ainsi que les progrès encourageants de la levée de fonds Mid Cap II, témoignent de la solidité de notre plateforme et renforcent notre confiance dans notre croissance à long terme", affirme son PDG, Alain Rauscher.

Par ailleurs, la direction d'Antin confirme les perspectives financières annoncées lors de la publication des résultats du 1er semestre 2026 et indique que la distribution totale au titre de l'exercice 2026 devrait rester stable à 0,71 EUR par action, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale de 2027.

"Dans l'ensemble, cette publication se révèle rassurante concernant la réalisation des cessions et la performance des fonds. Toutefois, le calendrier d'activation de Mid Cap II demeure la principale incertitude pesant sur la reprise des bénéfices", estime Jefferies, qui maintient sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 14 EUR.