Antin cède une participation minoritaire dans Sølvtrans

Antin Infrastructure Partners, par l'intermédiaire de son fonds Flagship Fund III, indique avoir conclu un accord pour céder une participation minoritaire dans Sølvtrans au fonds d'investissement britannique GLIL Infrastructure, une transaction dont la finalisation est prévue au 3e trimestre.

Dans le cadre de cette opération, GLIL acquerra une participation de 30% dans Sølvtrans, offrant ainsi des liquidités aux investisseurs du fonds Flagship Fund III. Antin conservera sa participation majoritaire aux côtés du fondateur de l'entreprise, Roger Halsebakk, et de sa famille.

Au-delà de son apport en capital, GLIL mettra à profit son expertise et son approche de gestion active pour soutenir l'expansion mondiale rapide de Sølvtrans. En tant qu'investisseur britannique, il constitue un partenaire stratégique pour cette entreprise, qui sert notamment des clients en Ecosse.

Basée à Alesund, en Norvège, Sølvtrans est le leader mondial de la fourniture de navires viviers, essentiels aux opérations de transport sécurisé de poissons d'élevage, pour le secteur en pleine croissance de l'aquaculture.

Depuis l'investissement d'Antin en 2018, Sølvtrans a connu une forte croissance, marquée notamment par le passage de 21 à 48 navires, une expansion géographique au Canada, en Islande et en Nouvelle-Zélande, une diversification vers d'autres espèces que le saumon, ainsi que l'acquisition de Dess Aquaculture Shipping.