Anthropic va louer pour 45 milliards de dollars de capacités de calcul à Nscale

Anthropic va consacrer 45 milliards de dollars à la location de puissance de calcul dédiée à l'intelligence artificielle auprès de Nscale, selon des informations de Bloomberg. Cet accord doit permettre à la start-up de disposer des infrastructures nécessaires pour accompagner la forte croissance attendue de ses services, notamment Claude Code, son outil d'IA consacré à la programmation.

Le contrat, conclu pour six ans, porte sur environ 460 mégawatts de capacité électrique au sein du campus de centres de données de Nscale en Virginie-Occidentale. Le fournisseur d'infrastructures cloud doit y déployer les nouvelles puces Vera Rubin de Nvidia afin de répondre aux importants besoins de calcul d'Anthropic.

Cette opération prolonge les efforts engagés par Anthropic pour limiter les contraintes de capacité qui pèsent sur ses services. En mai, l'entreprise avait déjà accepté de louer l'intégralité de la puissance de calcul de Colossus 1, l'installation de SpaceX à Memphis, qui abrite plus de 220 000 processeurs Nvidia et dispose de 300 mégawatts de nouvelles capacités. Anthropic n'a pas souhaité commenter ces informations.