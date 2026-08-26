 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Anthropic va louer pour 45 milliards de dollars de capacités de calcul à Nscale
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 20:31
Ajouter Boursorama à vos sources

Anthropic va consacrer 45 milliards de dollars à la location de puissance de calcul dédiée à l'intelligence artificielle auprès de Nscale, selon des informations de Bloomberg. Cet accord doit permettre à la start-up de disposer des infrastructures nécessaires pour accompagner la forte croissance attendue de ses services, notamment Claude Code, son outil d'IA consacré à la programmation.

Le contrat, conclu pour six ans, porte sur environ 460 mégawatts de capacité électrique au sein du campus de centres de données de Nscale en Virginie-Occidentale. Le fournisseur d'infrastructures cloud doit y déployer les nouvelles puces Vera Rubin de Nvidia afin de répondre aux importants besoins de calcul d'Anthropic.

Cette opération prolonge les efforts engagés par Anthropic pour limiter les contraintes de capacité qui pèsent sur ses services. En mai, l'entreprise avait déjà accepté de louer l'intégralité de la puissance de calcul de Colossus 1, l'installation de SpaceX à Memphis, qui abrite plus de 220 000 processeurs Nvidia et dispose de 300 mégawatts de nouvelles capacités. Anthropic n'a pas souhaité commenter ces informations.

Valeurs associées

AMAZON.COM
260,2600 USD NASDAQ -0,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,44 +0,46%
CAC 40
8 462,39 +0,27%
TME PHARMA
0,1636 +25,85%
BIOPHYTIS
0,0746 -6,75%
HAFFNER ENERGY
0,525 -7,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank