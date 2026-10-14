Anthropic va intégrer des informations sur les élections américaines dans Claude avant les élections de mi-mandat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles et des détails dans les paragraphes 4 à 7)

Anthropic a annoncé mercredi qu'elle ajouterait, d'ici la fin du mois, des informations officielles sur le scrutin américain provenant de l'association à but non lucratif Democracy Works ainsi que les résultats des élections à son chatbot IA Claude, en prévision des élections de mi-mandat de novembre.

La société spécialisée dans l’IA a précisé que son objectif était de positionner Claude comme un outil utile pour les conversations politiques, tout en prévenant les abus liés aux élections.

“Aujourd’hui, les conversations abordant de manière générale la politique, les politiques publiques ou les questions sociales représentent environ 5,75 % de l’ensemble des conversations menées aux États-Unis sur Claude.ai, notre application grand public,” a déclaré l’entreprise dans un communiqué, citant l’analyse de 250 000 conversations américaines.

Cette initiative intervient alors que les entreprises spécialisées dans l’IA positionnent de plus en plus les chatbots comme des sources d’actualités et d’informations, ce qui pourrait aider Anthropic à attirer davantage d’utilisateurs pendant la période électorale.

Environ 0,51 % des conversations sur Claude portent spécifiquement sur les élections ou le vote, a précisé Anthropic, ajoutant qu’elle s’attendait à une augmentation des requêtes politiques et liées aux élections à l’approche du jour du scrutin.

D’ici la fin du mois, les utilisateurs américains à la recherche d’informations pratiques sur le vote recevront des réponses issues directement de la base de données de Democracy Works, qui regroupe des sources d’informations sur les élections locales et régionales.

Anthropic a précisé que les demandes de conseils sur la manière de voter étaient extrêmement rares, ne représentant que 0,01 % des conversations aux États-Unis.