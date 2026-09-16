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Anthropic unifie Claude et lance de nouveaux outils de création
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 19:58
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Anthropic va réunir les fonctions de conversation et Cowork de Claude dans une interface unique, tout en intégrant directement son outil de création visuelle Claude Design. L'assistant déterminera automatiquement les capacités nécessaires à chaque demande, évitant aux utilisateurs de sélectionner manuellement l'outil adapté. Cette évolution vise à simplifier l'utilisation de Claude dans les environnements professionnels.

Le groupe lance parallèlement en version bêta Claude Docs et Claude Slides, deux outils permettant de créer des documents, des présentations et des contenus visuels au sein d'une même conversation. Les documents pourront être exportés vers Google Docs ou Microsoft Word, tandis que les présentations seront disponibles aux formats PowerPoint ou PDF.

Cette refonte intervient dans un contexte de concurrence accrue avec OpenAI, qui a lancé ChatGPT Work en juillet en réunissant son chatbot et Codex. Anthropic cherche ainsi à séduire les entreprises comme les utilisateurs non spécialistes de la programmation. La nouvelle interface sera déployée progressivement auprès des abonnés Pro et Max, avant d'être proposée aux offres Team et Free.

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