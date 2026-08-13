Anthropic serait en pourparlers pour racheter Decart AI, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sumedha Mukherjee

Anthropic serait en pourparlers pour racheter la start-up Decart AI, soutenue par Nvidia, selon une source proche du dossier, alors que le créateur de Claude explore des acquisitions susceptibles de l'aider à faire face à une demande croissante avant son introduction en bourse.

Bloomberg News, qui a été le premier à relayer cette information mercredi, a indiqué que la valeur de la transaction pourrait s'élever à environ 6 milliards de dollars, selon ses sources.

Voici quelques détails :

* Decart, qui développe des infrastructures d’IA et des technologies d’optimisation ainsi que ses propres modèles d’IA, pourrait aider Anthropic à absorber une demande plus importante, a déclaré la source.

* Un porte-parole d’Anthropic a refusé de commenter, tandis que Decart n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

* Le modèle “Lucy” de Decart permet de monter des vidéos en direct et en temps réel, selon le site web de l’entreprise. Elle a également développé “Oasis”, un modèle qui génère des environnements simulés pour former et tester des systèmes robotiques et de conduite autonome.

* L'opération en est à un stade précoce et, si elle aboutit, l'équipe de Decart rejoindrait la division “inférence et performances” d'Anthropic, a ajouté la source.

* Decart a annoncé en mai avoir levé 300 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Radical Ventures , auquel s’est joint Nvidia NVDA.O en tant que nouvel investisseur.

* Cette opération intervient alors qu’Anthropic se prépare à une introduction en bourse de grande envergure et prend des mesures énergiques pour accroître sa puissance de calcul et surmonter les contraintes de capacité pesant sur ses services.

* La société a annoncé la semaine dernière qu’elle recrutait des ingénieurs possédant une expérience à la fois dans le domaine du matériel et des logiciels afin de participer à la conception de puces sur mesure et de modèles d’IA permettant à Claude de fonctionner plus rapidement et plus efficacement.