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Anthropic prévoit de vendre pour 3,5 milliards de dollars d'actions à des investisseurs japonais dans le cadre de son introduction en bourse, selon un document
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 18:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les banques chargées de l'opération au Japon)

Le laboratoire d'IA Anthropic vendra jusqu'à 552,9 milliards de yens (3,5 milliards de dollars) d'actions au Japon dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, selon un document déposé lundi.

* Les nouvelles actions émises à l'intention des investisseurs japonais serviront à renforcer le fonds de roulement et à financer les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement, précise le document

* Le document ne précise ni le montant ni la valorisation de l'introduction en bourse. Certains investisseurs ont évoqué une valorisation de l'entreprise à environ 1 500 milliards de dollars, selon Reuters

* Mizuho Securities gérera la vente des actions au Japon, tandis que Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities et Morgan Stanley MUFG Securities figurent parmi les sociétés qui traiteront les demandes de souscription, précise le document

* Lors de l’introduction en bourse de SpaceX SPCX.O en juin — la plus importante jamais réalisée au monde —, les investisseurs japonais se sont adjugé des actions pour une valeur de 2,2 milliards de dollars sur les 75 milliards levés

(1 dollar = 157,8200 yens)

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