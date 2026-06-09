Anthropic lance une version publique de Mythos dépourvue de fonctionnalités de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deepa Seetharaman et Zaheer Kachwala

Anthropic lance une version publique de son modèle d'IA Mythos, mais avec des garde-fous interdisant son utilisation dans des domaines à risque tels que la cybersécurité, après qu'une préversion présentée plus tôt cette année ait fait sensation dans le monde entier grâce à sa capacité à détecter des failles logicielles.

Le nouveau Claude Fable 5 est le modèle le plus puissant qu'Anthropic ait jamais créé pour une utilisation à plus grande échelle, a déclaré mardi la start-up, vantant ses performances en matière d'ingénierie logicielle et d'analyse.

Anthropic a jusqu'à présent limité l'accès à ce modèle à un groupe d'environ 200 organisations, dont le gouvernement américain dans le cadre du programme Glasswing, après avoir annoncé en avril que Mythos avait mis au jour des milliers de vulnérabilités logicielles.

En proposant ses capacités à un public plus large, cette entreprise évaluée à 965 milliards de dollars pourrait prolonger la dynamique qui a propulsé sa valorisation au-dessus de celle de son concurrent OpenAI, alors que les deux start-ups au cœur de l'industrie de l'IA se précipitent pour entrer en bourse.

L'entreprise a déclaré avoir effectué des tests approfondis pour s'assurer que les utilisateurs ne puissent pas manipuler le nouveau modèle afin de contourner ses directives et d'effectuer des actions restreintes.

« Imaginons que je sois un étudiant qui demande au modèle de m’aider à trouver des vulnérabilités informatiques dans un paquet ou un code X. Le modèle refuserait et Fable 5 se rabattrait sur Opus 4.8 pour une réponse », a déclaré à Reuters Dianne Penn, responsable de la gestion des produits, de la recherche et des laboratoires chez Anthropic.

Fable 5 sera un modèle plus coûteux, mais il accomplit des tâches en utilisant moins de jetons, ce qui réduit le coût global par tâche, selon les premiers commentaires des clients, a déclaré Mme Penn.

Anthropic a également indiqué que les utilisateurs ayant accès à la version préliminaire de Claude Mythos, la version sans garde-fous, pourraient passer à la nouvelle version Claude Mythos 5.

La société a déclaré qu'elle prévoyait d'étendre l'accès au fil du temps grâce à un « programme d'accès de confiance plus systématique ».

Le prix des deux modèles est de 10 dollars par million de jetons d'entrée et de 50 dollars par million de jetons de sortie, a précisé la société.