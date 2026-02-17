Anthropic lance Claude Sonnet 4.6 et accélère dans la course à l'IA
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 19:27
Selon Anthropic, Sonnet 4.6 améliore sensiblement les performances en codage, design, manipulation de données et tâches bureautiques complexes. L'entreprise affirme que des usages auparavant réservés au modèle haut de gamme Opus sont désormais pris en charge par Sonnet, ce qui abaisse le seuil d'accès à des capacités avancées. L'annonce intervient seulement douze jours après celle de Claude Opus 4.6, soulignant une volonté de rythme rapide pour répondre à la concurrence de Google et OpenAI.
Cette accélération technique suscite également des tensions sur les marchés. Les investisseurs redoutent une remise en cause des modèles économiques traditionnels du logiciel, avec en toile de fond une correction marquée des valeurs SaaS. Claude Sonnet 4.6, qui intègre des compétences en codage nettement renforcées, pourrait accentuer cette pression en offrant des solutions plus performantes à moindre coût.
Valeurs associées
|201,0900 USD
|NASDAQ
|+1,16%
