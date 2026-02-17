 Aller au contenu principal
Anthropic lance Claude Sonnet 4.6 et accélère dans la course à l'IA
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 19:27

Anthropic a présenté mardi Claude Sonnet 4.6, deuxième modèle majeur lancé en moins de deux semaines, illustrant la cadence soutenue adoptée par la start-up dans un marché de l'intelligence artificielle en pleine effervescence. Ce modèle intermédiaire devient désormais celui utilisé par défaut dans le chatbot Claude et dans l'outil de productivité Claude Cowork, accessible aussi bien aux utilisateurs gratuits qu'aux abonnés Pro.

Selon Anthropic, Sonnet 4.6 améliore sensiblement les performances en codage, design, manipulation de données et tâches bureautiques complexes. L'entreprise affirme que des usages auparavant réservés au modèle haut de gamme Opus sont désormais pris en charge par Sonnet, ce qui abaisse le seuil d'accès à des capacités avancées. L'annonce intervient seulement douze jours après celle de Claude Opus 4.6, soulignant une volonté de rythme rapide pour répondre à la concurrence de Google et OpenAI.

Cette accélération technique suscite également des tensions sur les marchés. Les investisseurs redoutent une remise en cause des modèles économiques traditionnels du logiciel, avec en toile de fond une correction marquée des valeurs SaaS. Claude Sonnet 4.6, qui intègre des compétences en codage nettement renforcées, pourrait accentuer cette pression en offrant des solutions plus performantes à moindre coût.

