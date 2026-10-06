Anthropic élargit Claude Startups pour attirer les jeunes entreprises

Anthropic étend son programme Claude Startups, lancé en mai et déjà utilisé par plusieurs milliers d'entreprises. Le spécialiste de l'intelligence artificielle veut permettre à davantage de jeunes sociétés d'accéder à ses modèles et outils afin de développer leurs activités. Cette initiative vise aussi à renforcer ses liens avec les entreprises à forte croissance, alors que l'essentiel de ses revenus provient de clients professionnels.

Les membres pourront obtenir jusqu'à 45 000 dollars de remises et de crédits via le Claude Startup Stack, ainsi qu'un crédit unique de 1 000 dollars pour utiliser l'API d'Anthropic. Les entreprises éligibles bénéficieront également d'un an d'accès gratuit à Claude Team pour un maximum de cinq licences premium. Le programme prévoit en outre des échanges avec les équipes d'IA appliquée d'Anthropic et des événements réunissant les startups participantes.

Cette offensive intervient alors qu'Anthropic cherche à renforcer sa position face à OpenAI et Google, qui disposent également de programmes destinés aux startups. A l'approche d'une introduction en Bourse attendue, l'entreprise souhaite inciter une nouvelle génération de sociétés à construire leurs activités autour de ses technologies. Les startups créées au cours des cinq dernières années ou ayant levé des fonds durant les deux dernières années peuvent déposer leur candidature.