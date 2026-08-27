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Anthropic dévoile un nouveau cadre permettant aux agents d'IA de commander des appareils physiques
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 19:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a dévoilé jeudi un aperçu de recherche du « Model Hardware Standard », un cadre permettant aux agents d'IA de faire fonctionner des appareils physiques dans le domaine de la recherche scientifique et de la fabrication de pointe.

Le MHS permet aux agents IA de piloter conjointement des instruments de laboratoire et de fabrication, tels que des microscopes et des bras robotiques, et d’effectuer des tâches complexes, allant des expériences de routine en découverte de médicaments à l’étalonnage laser sur un ordinateur quantique, a déclaré Anthropic.

En intégrant des capacités d’IA agentique au matériel de laboratoire et de fabrication, le créateur du chatbot Claude vise à aider les chercheurs et les ingénieurs à exécuter des flux de travail autonomes 24 heures sur 24 avec une intervention humaine minimale, contribuant ainsi à accélérer les processus.

Selon Anthropic, cette norme fonctionne sur tout appareil doté d’une interface programmable et permet aux appareils et aux agents de communiquer entre eux via des réseaux.

La société a indiqué qu’elle partageait une première version du MHS avec ses partenaires afin de contribuer à la mise en place d’évaluations de sécurité avant de le rendre open source.

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