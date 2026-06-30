Anthropic dévoile “Claude Science” destiné à la recherche scientifique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du lancement de programmes pharmaceutiques aux points 5 et 6)

Anthropic a lancé mardi Claude Science, un environnement de travail dédié à la recherche en IA, conçu pour aider les scientifiques à rationaliser leurs recherches, analyser des données et gérer des flux de travail informatiques complexes.

Cette plateforme offre aux scientifiques une interface utilisateur spécialement conçue pour la conduite de recherches.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'Anthropic dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, que cette entreprise de la , en passe d'entrer en bourse, développe depuis octobre 2025.

Voici quelques détails sur ce lancement:

* Claude Science combine bases de données, outils de codage, ressources de calcul et flux de travail de recherche au sein d’un même espace de travail, aidant ainsi les scientifiques à analyser la littérature, à effectuer des analyses, à créer des figures et des manuscrits, et à retracer les résultats jusqu’à leur code source et leur environnement.

* L’outil est préconfiguré avec plus de 60 bases de données scientifiques et peut générer des artefacts scientifiques tels que des structures protéiques en 3D, des pistes de navigateur génomique et des schémas chimiques, a indiqué Anthropic.

* Claude Science s’appuie sur les modèles Claude existants d’Anthropic, qui ont fait l’objet des évaluations standard de l’entreprise en matière de mise à l’échelle responsable et de biosécurité.

* Plusieurs organismes de recherche et entreprises testant la plateforme en version bêta ont fait état de gains d’efficacité significatifs, a ajouté Anthropic.

* Anthropic lance également ses propres programmes de développement de médicaments en phase préclinique, axés sur les maladies négligées, a déclaré Eric Kauderer-Abrams, responsable des sciences de la vie de cette start-up spécialisée dans l’IA, lors d’une conférence de presse.

* “Il s’agit de domaines qui ne relèvent pas de ce que le secteur pharmaceutique et biotechnologique traditionnel pourrait considérer comme des cibles attractives, mais qui n’en constituent pas moins un véritable fardeau”, a déclaré M. Kauderer-Abrams.