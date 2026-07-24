Anthropic déploie le modèle d'IA Opus 5 dans le cadre d'une mise à niveau visant à améliorer l'efficacité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon Anthropic, l'Opus 5 offre des performances proches de celles du Fable 5, pour un prix deux fois moins élevé

* La start-up affirme qu'Opus 5 est adapté au travail quotidien de bureau et aux tâches de programmation informatique

* Opus 5 est moins performant que Fable 5 pour exploiter les vulnérabilités informatiques

Anthropic a lancé vendredi Opus 5, son dernier modèle d'IA qui, selon la start-up, offre des capacités proches de celles de son cousin plus puissant, Fable 5, pour la moitié du prix.

Le laboratoire basé à San Francisco a déclaré que le nouveau modèle d’IA Claude était parfaitement adapté aux tâches quotidiennes de bureau et de programmation informatique.

Dans un entretien accordé à Reuters, Dianne Penn, responsable produit chez Anthropic, a déclaré que cette nouvelle version, plus efficace que l’Opus 4.8 sorti en mai, reflétait un rythme de développement rapide.

“Nous développons et continuons à fournir de manière constante une intelligence de pointe, en la rendant aussi accessible que possible à chaque nouvelle génération de modèles”, a déclaré Mme Penn.

Lors des tests, Opus 5 s’est révélé moins capable d’exploiter les vulnérabilités informatiques que l’IA haut de gamme d’Anthropic; ses mesures de sécurité associées sont donc moins restrictives que celles de Fable 5. Opus 5 était également moins susceptible d’être induit en erreur et utilisé à mauvais escient que les autres modèles actuels d’Anthropic, a précisé la start-up.

Lancé en juin, le modèle Fable 5 d’Anthropic a été temporairement indisponible suite aux inquiétudes des États-Unis quant au risque que ses capacités puissent être détournées au profit des services de renseignement militaires étrangers .

Les utilisateurs devraient choisir Opus 5 pour son rapport qualité-prix et Fable 5 pour des “projets très autonomes s'étalant sur plusieurs jours”, a déclaré Mme Penn. Interrogée sur le modèle “ouvert” Kimi K3 de la société chinoise Moonshot, que les États-Unis ont accusée de “profiter gratuitement” d’Anthropic , Mme Penn a répondu qu’il “restait à voir” comment les modèles à poids ouvert se comportaient généralement sur les projets complexes du monde réel que les utilisateurs demandent à Claude de traiter.

Contrairement aux modèles propriétaires, les modèles “open-weight” permettent aux utilisateurs de télécharger, d’exécuter et de personnaliser les “cerveaux virtuels” d’une IA.