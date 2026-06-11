Anthropic cherche à conclure des baux pour des centres de données et sollicite le soutien financier de Google, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - La société d'IA Anthropic prévoit de louer et de gérer ses propres centres de données et cherche à obtenir le soutien financier de Google, filiale d'Alphabet ( GOOGL.O ), pour le paiement des loyers, a rapporté jeudi le site The Information.

Voici quelques détails:

* Anthropic, le créateur de l'assistant IA Claude Code, a signé plus d'une douzaine d'accords préliminaires pour louer des centres de données aux États-Unis d'une capacité totale de plus de 1 GW, a rapportéThe Information, citant des sources directement informées de ces projets.

* Les dirigeants de la start-up spécialisée dans l'IA ont également discuté d'un accord en vertu duquel Google, qui co-conçoit certaines des puces de serveur qu'Anthropic pourrait utiliser dans ces installations, fournirait une garantie financière pour le paiement des loyers, selon le rapport.

* Dans une réponse envoyée par e-mail, Google a déclaré ne pas commenter les rumeurs ou les spéculations, tandis qu'Anthropic n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

* La forte demande pour sa gamme de modèles d'IA « Claude » a incité Anthropic à signer plusieurs contrats majeurs afin d'étendre sa capacité de calcul, alors qu'elle se prépare à une introduction en bourse.

* Au début du mois, Anthropic a déclaré avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis auprès de la SEC, sans divulguer le montant ni les conditions de l'offre.

* Alphabet prévoyait d'investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic, a déclaré la start-up spécialisée dans l'IA en avril.

* Anthropic a levé des fonds pour la dernière fois fin mai, obtenant 65 milliards de dollars pour une valorisationpost-financement de 965 milliards de dollars, ce qui la place devant OpenAI.