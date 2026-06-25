Anthropic affirme qu'Alibaba a exploité illicitement les capacités du modèle d'IA Claude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles sur les allégations antérieures visant des entreprises chinoises aux paragraphes 7 à 14) par Karen Freifeld

La société américaine d’IA Anthropic a accusé Alibaba 9988.HK , le géant chinois de la technologie et du commerce électronique, d’avoir illégalement exploité les capacités de son modèle d’IA « Claude », dans ce qu’elle a qualifié de « plus grande attaque de ce type jamais connue » contre l’entreprise, selon une lettre consultée par Reuters.

L'attaque menée par Alibaba est décrite comme une opération de « distillation », qui, selon Anthropic, consiste à entraîner un modèle moins performant à partir des résultats d'un modèle plus puissant.

Anthropic a indiqué que cette campagne s’était déroulée entre le 22 avril et le 5 juin 2026, et avait généré plus de 28,8 millions d’échanges avec Claude via près de 25 000 comptes frauduleux.

Anthropic a indiqué dans sa lettre que la « distillation » est un moyen de contribuer à accélérer la capacité de la Chine à atteindre les capacités avancées de la préversion Mythos d’Anthropic.

Elle a précisé que la campagne avait été menée par des opérateurs affiliés à Alibaba et à Alibaba Qwen, le laboratoire d’IA d’Alibaba. Alibaba n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La lettre, datée du 10 juin, a été adressée aux sénateurs Tim Scott et Elizabeth Warren, respectivement président et membre de rang le plus élevé de la commission bancaire du Sénat américain, en amont d’une audition prévue sur l’IA.

En avril, la Maison Blanche a accusé la Chine de voler à l’échelle industrielle la propriété intellectuelle des laboratoires américains spécialisés dans l’IA.

Anthropic a déclaré dans sa lettre qu’elle soutenait les efforts du gouvernement américain pour lutter contre ces attaques, notamment en s’associant à des entreprises privées spécialisées dans l’IA par le biais du partage de renseignements sur les menaces et d’autres initiatives.

Dans un message publié en février, Anthropic a déclaré avoir identifié une campagne menée par la start-up chinoise DeepSeek — dont le modèle d’IA à faible coût a bouleversé le monde de la technologie en janvier 2025 — ainsi que par deux autres laboratoires d’IA chinois, visant à extraire illicitement des capacités de sa plateforme d’IA Claude.

Elle a précisé que l’opération de DeepSeek impliquait plus de 150 000 échanges, tandis que celle de Moonshot AI atteignait une ampleur de plus de 3,4 millions et celle de MiniMax 0100.HK , de plus de 13 millions.

Elle avait également déclaré à l’époque que ces campagnes gagnaient en « intensité et en sophistication » et que pour faire face à cette menace, il faudrait « une action rapide et coordonnée entre les acteurs du secteur, les décideurs politiques et la communauté mondiale de l’IA ».

Alibaba a été ajoutée ce mois-ci à la liste des entreprises militaires chinoises établie par le Pentagone, une désignation qu’elle conteste .

Mais le ministère du Commerce s'est abstenu d'inscrire DeepSeek sur une liste noire commerciale, comme l'a rapporté en exclusivité Reuters ce mois-ci, bien qu'elle ait été jugée comme un risque pour la sécurité nationale par un comité gouvernemental interagences, le ministère cherchant à éviter une escalade des tensions avec Pékin.

Par ailleurs, le 12 juin, deux jours après l’envoi de la lettre par Anthropic, le ministère du Commerce a imposé des restrictions controversées sur les derniers modèles d’IA d’Anthropic, Mythos et Fable, car les responsables craignaient qu’ils ne soient déployés par des utilisateurs des services de renseignement militaire en Chine et dans d’autres pays considérés comme préoccupants. Ces restrictions ont conduit Anthropic à désactiver l’accès à ces modèles à l’échelle mondiale.