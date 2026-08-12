Annexon en baisse après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Annexon

ANNX.O recule de 5,4 % à 5,05 dollars en pré-ouverture

** ANNX annonce une perte de 28 cents par action au deuxième trimestre , contre une estimation moyenne des analystes de 24 cents par action, selon les données de LSEG

** Les dépenses de R&D de la société se sont élevées à 46,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 44,2 millions de dollars il y a un an

** Les analystes tablaient en moyenne sur des dépenses de R&D de 40,6 millions de dollars

** La société explique que cette évolution des dépenses de R&D est principalement liée à l'essai clinique de phase avancée de son médicament expérimental contre les maladies oculaires, le vonaprument, ainsi qu'aux frais de fabrication sous-traitée de ses candidats-médicaments

** Annexon développe des traitements contre les maladies neuro-inflammatoires touchant le corps, le cerveau et les yeux

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 6,4 % depuis le début de l'année