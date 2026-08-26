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AngloGold Ashanti va traiter l'intégralité de son concentré d'or brésilien sur son territoire national
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 01:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marta Nogueira

AngloGold Ashanti

AU.N a repris l'exploitation d'une usine brésilienne fermée en 2022, ce qui permet à la société minière de traiter à nouveau sur place la totalité du concentré d'or provenant de ses mines locales, plutôt que d'en exporter une partie, a déclaré mardi son responsable pour l'Amérique latine.

* AngloGold a remis en service ce mois-ci sa deuxième usine au sein du complexe industriel de Queiroz, a déclaré à Reuters Luis Lima, son directeur pour l'Amérique latine, en marge d'un événement consacré à l'exploitation minière dans la ville de Belo Horizonte.

* Grâce à cette initiative, qui représente un investissement de 105 millions de reais, le complexe retrouve sa pleine capacité de traitement, soit 280 000 tonnes de concentré d’or par an.

* AngloGold avait déjà remis en service son autre usine du complexe de Queiroz en 2024.

* L’entreprise vendait une partie du concentré d’or issu de ses mines brésiliennes sur le marché alors qu’une seule des usines était opérationnelle, a précisé M. Lima.

* Les deux usines avaient été fermées en 2022, principalement pour des ajustements liés au traitement des déchets liquides, a déclaré M. Lima aux journalistes, citant l’intégration verticale comme principale raison de leur réactivation.

* AngloGold produit également de l’acide sulfurique au sein du complexe de Queiroz, avec une capacité de production d’environ 240 000 tonnes par an.

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