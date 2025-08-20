 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 997,88
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Anglo American: en recul après la fin d'un accord de cession
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 13:32

(Zonebourse.com) - Anglo American recule de 2% à Londres, après la décision de Peabody de mettre fin à son accord de novembre 2024 avec la compagnie minière, accord qui visait à lui racheter son activité de charbon sidérurgique en Australie.

Cette décision a été prise en raison d'un incident qui s'est produit à la mine de Moranbah le 31 mars dernier, évènement qui pourtant 'ne constituait pas un changement défavorable important' selon Anglo American.

'Cette conviction est renforcée par l'absence de dommages à la mine ou à l'équipement et par les progrès évidents réalisés dans le cadre du processus réglementaire rigoureux et structuré en vue du redémarrage de la mine', affirme-t-il.

'Très déçu que Peabody ait décidé de ne pas finaliser la transaction', le groupe lancera bientôt un arbitrage pour demander des dommages-intérêts, et se dit 'convaincu de parvenir à conclure un processus de vente alternatif en temps voulu'.

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 131,000 GBX LSE -1,84%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank