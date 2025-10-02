Angiodynamics augmente après avoir relevé ses prévisions de ventes pour l'année fiscale en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Angiodynamics ANGO.O augmentent de 5,5 % à 11,75 $ dans les transactions de pré-marché ** La société prévoit des ventes annuelles comprises entre 308 et 313 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 305 à 310 millions de dollars; les analystes s'attendent en moyenne à des ventes annuelles de 307,2 millions de dollars, selon les données du LSEG

** Co annonce des ventes de 75,7 millions de dollars pour le premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 72,7 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action ANGO était en hausse de 20,8 % depuis le début de l'année