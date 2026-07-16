Angelini Pharma finalise le rachat de Catalyst pour un montant de 4,1 milliards de dollars

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Angelini Pharma a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition du laboratoire américain spécialisé dans les maladies rares Catalyst Pharmaceuticals CPRX.O , dans le cadre d'une opération de 4,1 milliards de dollars à laquelle a participé l'organisme de crédit public italien CDP.

* Cette acquisition confère à Angelini la pleine propriété du portefeuille de traitements contre les maladies rares de Catalyst ainsi que de ses activités commerciales aux États-Unis, créant ainsi ce que le groupe italien a décrit comme une nouvelle plateforme de croissance dans le domaine des troubles neurologiques et des maladies rares.

* Angelini Pharma, qui fait partie du groupe familial éponyme fondé en 1919, a versé 31,50 dollars en espèces pour chaque action Catalyst, a indiqué le groupe italien dans un communiqué.

* Cette opération a entraîné la radiation de la société de biotechnologie basée en Floride du marché du Nasdaq.

* CDP Equity, la branche d'investissement de CDP, a investi environ 1 milliard d'euros pour acquérir 23,5% d'Angelini Pharma dans le cadre d'une augmentation de capital destinée à financer la transaction, précise le communiqué, confirmant ainsi une information précédente de Reuters .

* Pour soutenir cette opération, des fonds gérés par Blackstone BX.N investiront 1 milliard d'euros en actions privilégiées.

* L'opération a été financée avec le soutien de la banque française BNP Paribas BNPP.PA .

* Cette opération constitue une "étape décisive" dans la transformation d'Angelini en un acteur pharmaceutique mondial, a déclaré son directeur général, Sergio Marullo di Codojanni.

* "Cette initiative s'inscrit dans notre engagement à soutenir l'innovation et la croissance internationale des principales entreprises industrielles italiennes", a déclaré Fabio Barchiesi, directeur général de CDP Equity.