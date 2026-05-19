Andrej Karpathy, ancien cadre chez Tesla spécialisé dans l'IA et membre fondateur d'OpenAI, rejoint Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Andrej Karpathy, ancien responsable de l'IA TSLA.O chez Tesla et l'un des membres fondateurs d'OpenAI, a rejoint Anthropic, a-t-il annoncé mardi.

"Je pense que les prochaines années à la pointe des modèles de langage (LLM) seront particulièrement formatrices. Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe ici et de me remettre à la R&D", a-t-il déclaré dans un message publié sur X.