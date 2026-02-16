 Aller au contenu principal
Anderson Cooper va quitter l'émission "60 Minutes" de la chaîne CBS, selon une source
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 23:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anderson Cooper va quitter l'émission "60 Minutes" de CBS News après près de deux décennies, a indiqué lundi une source au fait du dossier, dans le cadre du dernier remaniement de personnel qui a frappé le célèbre magazine d'information, sur fond de changements plus larges au sein de la rédaction.

Anderson Cooper est correspondant de "60 Minutes" depuis la saison 2006-2007, dans le cadre d'un accord entre CBS News et CNN, selon sa page sur le site web de CBS News.

Parmi les reportages qu'il a réalisés récemment dans le cadre de l'émission, on peut citer les personnes atteintes du COVID long et une épave trouvée près de Mobile, en Alabama, qui serait le dernier navire négrier à avoir accosté aux États-Unis.

Anderson Cooper a rejoint CNN, le réseau de télévision de Warner Bros Discovery, en 2001 et a réalisé des reportages sur la guerre d'Irak, l'ouragan Katrina et la marée noire dans le golfe du Mexique.

Le bulletin d'information Breaker de Lachlan Cartwright a été le premier à signaler le départ imminent d'Anderson Cooper de l'émission "60 Minutes"

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,3250 USD NASDAQ +0,73%
WARNER BROS RG-A
27,9900 USD NASDAQ -0,43%
