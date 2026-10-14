 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ancora rôderait autour de Big Yellow
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 08:50

Ajouter Boursorama à vos sources

Le fonds activiste américain détiendrait une participation de plus de 4% dans la société britannique de box de stockage et pousserait à étudier une cession, selon Bloomberg News.

Ancora Holdings aurait pris une participation de plus de 4% dans Big Yellow Group et pousserait la société britannique de self-stockage à étudier une cession, a révélé Bloomberg News.

Cette information n'est pas confirmée à ce stade par les intéressés. Ancora Holdings est un fonds activiste. Ce type d'investisseur prend des participations dans des entreprises jugées sous-évaluées pour peser sur leur stratégie, jusqu'à pousser à une vente ou un changement de direction.

Big Yellow Group est coté au Royaume-Uni et opère dans le secteur des espaces de stockage pour les particuliers et les entreprises sur des durées flexibles.

Selon Bloomberg, Ancora chercherait à faire étudier à la société une cession, sans que les modalités d'une telle opération soient précisées à ce stade par le fonds activiste.

Valeurs associées

BIG YELLOW GROUP
835,500 GBX LSE +4,57%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,766 -0,52%
Pétrole Brent
106,3 0,00%
CAC 40
7 859,75 +0,41%
2CRSI
28,1 -0,71%
TOTALENERGIES
79,84 -0,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank