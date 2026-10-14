Ancora rôderait autour de Big Yellow

Le fonds activiste américain détiendrait une participation de plus de 4% dans la société britannique de box de stockage et pousserait à étudier une cession, selon Bloomberg News.

Ancora Holdings aurait pris une participation de plus de 4% dans Big Yellow Group et pousserait la société britannique de self-stockage à étudier une cession, a révélé Bloomberg News.

Cette information n'est pas confirmée à ce stade par les intéressés. Ancora Holdings est un fonds activiste. Ce type d'investisseur prend des participations dans des entreprises jugées sous-évaluées pour peser sur leur stratégie, jusqu'à pousser à une vente ou un changement de direction.

Big Yellow Group est coté au Royaume-Uni et opère dans le secteur des espaces de stockage pour les particuliers et les entreprises sur des durées flexibles.

Selon Bloomberg, Ancora chercherait à faire étudier à la société une cession, sans que les modalités d'une telle opération soient précisées à ce stade par le fonds activiste.