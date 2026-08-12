Ancora propose de racheter la division de H.B. Fuller pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars en espèces

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L'investisseur activiste Ancora Holdings a déclaré mercredi avoir proposé de racheter l'activité Building Adhesive Solutions de H.B. Fuller FUL.N pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars en espèces.

Dans une lettre adressée au conseil d'administration de H.B. Fuller, Ancora a indiqué qu'elle souhaitait que la société étudie la possibilité d'un accord concernant cette division, le qualifiant de « gagnant-gagnant » pour le fabricant d'adhésifs et ses actionnaires.

La société d’investissement a précisé avoir repris discrètement le contact avec le directeur général et le président de H.B. Fuller début juillet en vue d’un accord, mais n’avoir reçu aucune réponse concrète de leur part.

« Nous craignons que votre préférence collective pour le statu quo n’altère une nouvelle fois votre jugement et ne porte atteinte aux intérêts supérieurs des actionnaires », a déclaré Ancora dans sa lettre, ajoutant qu’elle était prête à conclure immédiatement un accord de confidentialité et à mener une due diligence.

Alors que les opérations de cession se multiplient, les investisseurs activistes poussent les entreprises à vendre tout ou partie de leurs activités, exerçant ainsi une nouvelle pression sur les conseils d’administration et les équipes de direction. Ancora a également fait pression sur le fabricant de produits chimiques Ashland ASH.N pour qu’il procède à une cession.

Plus tôt cette année, H.B. Fuller a accepté d’acquérir le fournisseur médical britannique Advanced Medical Solutions Group AMSU.L dans le cadre d’une transaction en numéraire évaluant la société à environ 715 millions de livres sterling (soit 967,04 millions de dollars) dette comprise.

Selon Ancora, la cession de la division de solutions adhésives pour le bâtiment de Fuller permettrait à l’entreprise de se concentrer davantage sur l’intégration d’Advanced Medical Solutions et lui permettrait de se retirer d’un segment à faible marge sur un marché très fragmenté.

Ancora, qui avait déclaré en mai détenir une participation de plus de 2 % dans Fuller, avait qualifié l’acquisition d’AMS de « projet irresponsable » et avait exhorté la société à y renoncer.

H.B. Fuller n'était pas immédiatement disponible pour commenter cette information lorsque Reuters l'a contactée.

L'action de la société a reculé de 1,5 % en début de séance. Elle a progressé de 2,8 % depuis le début de l'année.

(1 dollar = 0,7394 livre)