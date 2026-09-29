Ancora porte son offre pour l'unité adhésifs de H.B. Fuller à 1,4 milliard de dollars, selon Bloomberg News

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L'investisseur activiste Ancora Holdings propose désormais de débourser jusqu'à 1,4 milliard de dollars en espèces pour racheter l'activité Building Adhesive Solutions de H.B. Fuller FUL.N , a rapporté mardi Bloomberg News.

* Ancora est prêt à débourser entre 1,2 et 1,4 milliard de dollars pour cette unité, augmentant ainsi de 200 millions de dollars le plafond de son offre précédente , a indiqué Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

* Le mois dernier, Ancora avait fait une offre de 1,2 milliard de dollars , que H.B. Fuller avait rejetée , arguant que cette unité sous-évaluait considérablement et ses perspectives de croissance, et qu’elle manquait de détails essentiels concernant la capacité de la société d’investissement à mener à bien l’opération.

* Ancora avait critiqué le refus de H.B. Fuller, affirmant que cela renforçait ses arguments en faveur de changements au sein du conseil d’administration et soutenant que d’autres parties manifestaient de l’intérêt tant pour ce segment que pour l’ensemble de la société .

* Au moment de l’offre précédente, l’investisseur activiste avait également envisagé de mener une bataille pour le contrôle du conseil d’administration de l’entreprise chimique, avait déclaré en août à Reuters une source proche du dossier .

* Les investisseurs activistes poussent les entreprises à céder tout ou partie de leurs activités alors que les opérations de fusion-acquisition se multiplient, ce qui accentue la pression sur les conseils d’administration et les équipes de direction. Ancora avait également incité le fabricant de produits chimiques Ashland ASH.N à envisager une cession.