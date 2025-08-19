Ancora exhorte CSX à poursuivre la fusion ou à remplacer le directeur général dans le contexte de l'agitation du secteur ferroviaire

Dans une lettre adressée au conseil d'administration de CSX CSX.O et rendue publique lundi, l'investisseur activiste Ancora Holdings a exhorté le chemin de fer à rechercher des options de fusion à court terme ou à remplacer le directeur général Joe Hinrichs.

L'investisseur activiste a demandé au chemin de fer d'évaluer les rapprochements potentiels avec BNSF Railway, propriété de Berkshire Hathaway, et Canadian Pacific Kansas City

CP.TO afin de déterminer le meilleur partenaire de fusion.

Il a averti qu'une fois que Norfolk Southern NSC.N et Union Pacific UNP.N commenceront à opérer en tant que réseau transcontinental unifié, c'est CSX qui risque de perdre le plus.

"Si un accord ne peut être conclu, nous supposons qu'il ne nous faudra pas organiser une course aux procurations pour nous assurer qu'un opérateur qualifié remplacera M. Hinrichs", a déclaré l'investisseur activiste.

Ancora a reproché à CSX de ne pas s'être engagée auprès d'Union Pacific au début de l'année. Il a également fait valoir que les régulateurs pourraient trouver plus facile d'examiner simultanément plusieurs fusions ferroviaires.

"Faire quelque chose le plus tôt possible au cours de l'administration Trump pro-entreprise devrait également être une priorité", a-t-il déclaré.

"Les actionnaires ne peuvent pas se permettre d'autres faux pas alors que CSX se rattrape dans la course à la consolidation ferroviaire", a ajouté M. Ancora.

CSX a déclaré à Reuters qu'elle accueillait favorablement les opportunités d'améliorer la valeur actionnariale et qu'elle appréciait les commentaires de ses investisseurs.

La Fraternité des signaleurs ferroviaires, qui représente plus de 1 200 travailleurs de CSX, a exhorté les parties prenantes à rejeter tout plan qui privilégie les profits rapides au détriment de la sécurité et du service à long terme.

"Nous ne sommes pas opposés à l'innovation ou au progrès", a déclaré Michael Baldwin, président du syndicat. ce à quoi nous nous opposons, c'est à une approche de type "slash-and-burn" de la part de fonds spéculatifs et de consultants dont la relation avec le chemin de fer prend fin au moment où leurs profits sont assurés

La lettre d'Ancora, envoyée en privé au conseil d'administration de CSX le 6 août, intervient alors que Union Pacific a fait part de son intention d'acquérir son petit rival Norfolk Southern dans le cadre d'une transaction de 85 milliards de dollars qui créerait le premier chemin de fer de marchandises d'une côte à l'autre des États-Unis et remodèlerait le transport des marchandises et des céréales à l'échelle nationale.