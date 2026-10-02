Analyse du marché : des signaux laissent présager de nouvelles baisses pour l'action Mastercard, mais une lueur d'espoir pour les optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Christopher Romano

Le titre Mastercard MA.N a chuté d'environ 8% depuis son plus haut historique de clôture atteint en août, et pourrait connaître une nouvelle baisse d'ampleur similaire si certains des signaux issus de l'analyse technique s'avèrent exacts — même si les optimistes gardent une lueur d'espoir.

Cliquez ici pour consulter un graphique d'analyse technique détaillé.

Mastercard a clôturé à un niveau record de 599,86 dollars le 24 août, selon les données fournies par LSEG, et après deux jours passés à tenter de consolider ces gains, le titre a commencé à reculer début septembre. Depuis lors, il a suivi une trajectoire en zigzag à la baisse , pour atteindre jeudi un plus bas intrajournalier de 546,12 dollars, son plus bas niveau depuis le 27 juillet.

Lors de telles baisses, les analystes techniques se tournent vers des outils statistiques mesurant la volatilité et la dynamique pour déterminer si la tendance baissière est durable. Plusieurs de ces indicateurs laissent entrevoir de nouvelles pertes ces derniers temps.

Les bandes de Bollinger font partie de ces outils. Ce système, basé sur des moyennes mobiles et mesurant la volatilité, affiche des bandes en baisse, ce qui laisse présager de nouvelles baisses.

Un indicateur de dynamique très suivi — la convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD) — pointe également à la baisse. Comme son nom l’indique, le MACD repose sur des moyennes mobiles.

Un autre indicateur de dynamique, l’indice de force relative (RSI), indique également que la tendance baissière actuelle pourrait se poursuivre sans interruption, ce qui signifie que l’action n’est pas survendue.

Un test clé avec le RSI consiste à observer son comportement lorsqu’une action atteint un nouveau plus bas. À cet égard, l’indice a confirmé chaque nouveau plus bas du cours en atteignant lui-même un plus bas, y compris jeudi.

Outre les indicateurs statistiques, les analystes techniques s’appuient souvent sur des figures qui apparaissent régulièrement sur les graphiques et peuvent signaler des changements de dynamique ou de direction. L’une de ces figures, connue sous le nom de « tête-épaules », semble se dessiner sur le graphique de Mastercard. Cette figure particulière est baissière et indique que l’action pourrait continuer à reculer par rapport à ses plus hauts estivaux.

Avec une figure «tête-épaules», les analystes techniques calculent l’ampleur des pertes potentielles — appelée «mouvement mesuré» — en fonction de la taille de la formation. Cela suggérerait que Mastercard pourrait chuter vers la zone des 500 à 505 dollars, avec des points d’arrêt potentiels en cours de route aux niveaux de 540 et 515 dollars.

Cependant, une figure prometteuse est apparue jeudi en fin de journée, qui pourrait redonner espoir aux haussiers. Il s’agit de ce que les analystes appellent un « doji », c’est-à-dire lorsque le cours de clôture se situe près du cours d’ouverture et loin des extrêmes haut et bas de la journée. Un doji est souvent interprété comme un signe d’indécision. Après une baisse, il peut signaler que les acteurs du marché marquent une pause pour se demander s’ils souhaitent poursuivre leurs ventes.

Si l'action Mastercard parvient vendredi à remonter au-dessus du plus haut de jeudi, à 557,20 dollars, les haussiers pourraient bien revenir en force. Une nouvelle hausse au-delà de la zone comprise entre 571 et 572 dollars changerait complètement la donne baissière.

Mastercard n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant ses commentaires.

Ce que montre le graphique:

* L'action Mastercard est en baisse depuis son plus haut historique de clôture à 599,86 $, atteint le 24 août

* Objectifs de baisse: 540 $, 515 $, puis la zone 500-505 $

* Les signaux baissiers s’estompent en cas de hausse au-dessus de 557,20 $ et de la fourchette 571-572 $

("Mapping the Market" est une chronique quotidienne rédigée par des journalistes de Reuters. Ce commentaire repose sur une analyse technique des graphiques financiers, qui aide à évaluer la probabilité d’évolutions futures des cours, mais ne garantit pas le résultat. Cette chronique ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation de trading. )